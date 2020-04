Les banques en ligne se livrent une bataille sans merci, pour avoir le plus de clients. Les offres deviennent folles, les prix très souvent réduis à zéro, Pour des comptes bancaires très complets et tout cela avec des services premium. Topdesbanques.com à fait la part des choses pour vous, et vous propose le top des banques !

Les derniers articles:

Choisir entre les formules ING Essentielle et ING Intégrale Depuis que la concurrence entre les banques en ligne et les néobanques est devenue plus active, [...]

Monabanq est l'une des plus ancienne banque en ligne. Avec ses multiples offres sans aucune condition de revenus et ses coûts très bas, vous pouvez [...]

Les banques en ligne filiale des grands groupes bancaires

Les banques en ligne sont présentes depuis pas mal de temps sur internet, et pourtant cela fait que depuis 5 ans que l’on en parle vraiment. Pour la majorité des gens, passer à la banque en ligne présente un risque, mais en réalité il n’en est rien, car ces mêmes banques en ligne sont détenue par des grands groupes bancaires. En réalité, il s’agit juste d’une autre façon d’utiliser le service bancaire. Dans le top des banques que l’on peut trouver dans la catégorie grand groupe bancaire, on pense immédiatement à BforBank, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank!, ING et Monabanq. Toutes issues du même moule et pourtant dans le top des banques elles ont des particularité bien différentes, et s’adressent à une clientèle pas forcément identique.

Les banques en ligne filiale des grandes enseignes

Les grandes enseignes, comme la poste ou orange, ont vu là une opportunité de rentrer dans la course et profitent de leurs porte-feuil client existant pour réussir à être directement compétitif et paraître dans le top des banques. Le secteur bancaire en ligne est donc en plein mouvement, et des nouvelles offres encore plus intéressantes ne serait tarder.

Notre rubrique d’actualité vous aidera à identifier ces nouvelles offres topissimes, et vous permettront de changer de banque ou d’ouvrir un nouveau compte en supplément si nécessaire.

Pourquoi les banques en ligne sont le top des banques?

La réponse est simple. Les banques en ligne propose les mêmes services qu’une banque traditionnelle. La fiabilité est la même et les plages d’ouvertures sont nettement supérieures. Vous pouvez par exemple avoir quelqu’un pour répondre à une question ou remédier à un problème le lundi, alors que les banques traditionnelles sont fermés, ou même le soir, souvent jusqu’à 22h.

Le top des banques en ligne aussi parce que pour aucune contrepartie vous pouvez recevoir une carte bancaire gratuite, et pas que la première année.

Les avantages de la banque en ligne sont nombreux ! N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.

Comment choisir parmi le top des banques en ligne?

Choisir parmi le top des banques en ligne vous permettra déjà de faire de belle économie et gagner même de l’argent en utilisant les programmes de parrainages. Mais vous pouvez orienter votre choix afin d’optimiser au maximum ces gains. Vous utiliserez alors un tableau comparatif des banques en ligne, pour voir les différents axes de progressions pour au final faire le choix le plus judicieux.